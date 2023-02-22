«Ростов» — «Урал»: Каштанов открыл счёт с пенальти на шестой минуте встречи

Сегодня, 22 февраля, проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» принимает «Урал». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте «Урал» заработал право на 11-метровый удар за игру рукой Александра Селявы. К отметке подошёл нападающий Алексей Каштанов, который уверенно переиграл голкипера Сергея Песьякова — 1:0.

«Урал» является победителем группы D. Команда Виктора Гончаренко опередила такие команды, как ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи». Подопечные Валерия Карпина в квартете С уступили первую строчку московскому «Динамо», но обошли «Ахмат» и «Оренбург».