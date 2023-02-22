Алина Загитова дебютировала в качестве диджея перед матчем «Локомотива» и «Спартака»

Фигуристка Алина Загитова дебютировала в качестве диджея в рамках предматчевой программы встречи 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», который пройдёт сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Алина Загитова и Imanbek Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместе с Загитовой за музыкальную составляющую разогрева перед матчем отвечает музыкант из Казахстана Imanbek, который является обладателем престижной международной премии «Грэмми-2021».

Видео доступно в телеграм-канале Кубка России.

«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.