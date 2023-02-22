Блогер Никита Ковальчук рассказал, почему решил уехать из Латвии в кипрский «Арис»

Известный видеоблогер Никита Ковальчук, работающий тренером в академии «Ариса» Лимасол, рассказал, почему принял решение перейти в кипрский клуб.

«В Латвии всё устраивало, всё было здорово и классно. Можно было продолжать работать. Более того, у меня были предложения практически от всех команд латвийского высшего футбола.

Но мне нравится, что в своей карьере я каждый год делал какой-то level-up, поднимал уровень, в том числе и своих ожиданий. Плюс я прекрасно понимаю, что с лицензией B я ограничен в своих возможностях. Но всё равно мне хотелось двигаться дальше. В первую очередь мне не хотелось убирать акцент с мужского футбола, а продолжать расти в нём», — приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.