Агент Кокорина оценил шансы нападающего вернуться в Россию
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Футбольный агент Тимофей Бердышев оценил шансы своего клиента, нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, вернуться в Россию.
«Возможно ли возвращение Кокорина в Россию? У Александра после аренды в «Арисе» ещё остается один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — приводит слова Бердышева Sport24.
31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В «Фиорентину» игрок перешёл из московского «Спартака».
В составе сборной России Кокорин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов.
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