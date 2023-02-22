Канселу: если бы «Манчестер Сити» захотел, то не позволил бы мне уйти в «Баварию»

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу поделился мнением о богатой трофейной истории клуба, рассказал о своём уходе в аренду из «Манчестер Сити» в январе, а также ответил на вопрос, активируют ли мюнхенцы пункт выкупа, который прописан в договоре между командами.
«Мюнхенская «Бавария» всегда является претендентом на то, чтобы выиграть все титулы, в том числе и Лигу чемпионов. Это часть истории клуба. У них шесть кубков Лиги чемпионов, они уступают только мадридскому «Реалу» и «Милану».
Если бы «Манчестер Сити» захотел, они бы не позволили мне уйти, потому что у меня был контракт. Я очень профессионален, я всегда выкладывался по полной во всех своих клубах. Да, у меня непростой характер, но я никогда, ни при каких обстоятельствах не проявлял неуважения к товарищам по команде или тренерам.
У «Баварии» есть пункт активации выкупа, и я не знаю, задействуют они его или нет. Но пока я здесь, буду делать для клуба всё, что в моих силах. Дисциплина здесь очень сильная, то, как они работают на тренировках, впечатляет», — приводит слова Канселу Bayern&Germany.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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