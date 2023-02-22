Президент РПЛ: нет опасений, что стадионы будут не готовы к системе Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что все стадионы команд Российской Премьер-Лиги будут готовы к внедрению системы Fan ID.

«На всех стадионах установлено оборудование для Fan ID. Ведётся доработка деталей. Клубы проделали колоссальную работу. Нет опасений, что стадионы будут не готовы.

Мы понимаем, что много сложностей, понимаем реакцию фанатов на эту инициативу, но футбол без болельщиков — это не футбол», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Однако уже во второй половине сезона-2022/2023 система Fan ID будет введена на остальных стадионах команд РПЛ.