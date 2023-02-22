Глава РПЛ Алаев: работа с УЕФА ведётся. Некоторые процессы любят тишину
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после окончания матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» рассказал о диалоге с УЕФА касательно возвращения российских команд в международные соревнования.
«Некоторые процессы любят тишину. Работа с УЕФА ведётся. Будет информация — РФС всё объявит. Консультации с МОК сейчас, по моей информации, идут», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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