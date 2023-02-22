Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев: работа с УЕФА ведётся. Некоторые процессы любят тишину

Глава РПЛ Алаев: работа с УЕФА ведётся. Некоторые процессы любят тишину
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после окончания матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» рассказал о диалоге с УЕФА касательно возвращения российских команд в международные соревнования.

«Некоторые процессы любят тишину. Работа с УЕФА ведётся. Будет информация — РФС всё объявит. Консультации с МОК сейчас, по моей информации, идут», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023