Глава РПЛ Алаев: работа с УЕФА ведётся. Некоторые процессы любят тишину

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после окончания матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» рассказал о диалоге с УЕФА касательно возвращения российских команд в международные соревнования.

«Некоторые процессы любят тишину. Работа с УЕФА ведётся. Будет информация — РФС всё объявит. Консультации с МОК сейчас, по моей информации, идут», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.