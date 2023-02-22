Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении Лионеля Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, заявив, что его бывшая команда является домом для аргентинца. Также испанский специалист назвал экс-одноклубника лучшим футболистом в истории.

«Месси? Я уже говорил, что это его дом, для него здесь открыты все двери, он мой друг, мы всегда на связи. Это его решение, всё будет зависеть от него, от того, чем он хочет заниматься в будущем. «Барселона» — это его дом, в этом нет никаких сомнений. Лучший футболист в истории никогда не помешает», — приводит слова Хави журналист Альберт Роге в своём «твиттере».

Месси, последние два сезона проводящий в «ПСЖ», отыграл в системе «Барселоны» в общей сложности около 19 лет. Его контракт с парижским суперклубом истекает в конце текущего сезона.

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