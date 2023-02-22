Отец Месси обсудил с руководством «Барселоны» возвращение Лионеля

Хорхе Месси, отец и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает «твиттер» Tot costa.

По информации источника, на встрече обсуждались три главные темы, в том числе мужчины обговорили возможное возвращение Месси в каталонскую команду. Также в ходе беседы обсуждались варианты того, как «Барселона» должна отдать дань уважения своему бывшему лидеру. Последней же темой был спор касательно слов брата Лионеля Матиаса Месси, который жёстко раскритиковал руководство «Барселоны», в том числе самого Лапорту, заявив, что аргентинский футболист никогда не вернётся в клуб.

Напомним, Месси провёл в системе «Барселоны» в общей сложности более 18 лет. К «ПСЖ» аргентинец присоединился лишь в 2021 году. Его контракт с парижанами истекает в июне 2023 года.

Лионель Месси прилетел в Барселону