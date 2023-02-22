Абаскаль — об игре в минус 11 градусов: впервые в жизни мне было так холодно. Но красиво!

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил погодные условия, в которых проходил матч Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Мне показалось, что это была абсолютная копия матча с «Локомотивом» до этого в РПЛ, и нам нужно извлечь из этого урок и тщательно подготовиться к следующей встрече.
Важно понимать, мы принимаем во внимание при решении о стартовом составе состояние футболистов перед матчем. С утверждением я, конечно, согласен: если футболисты с детства привыкли к такой температуре и таким полям, то им будет проще адаптироваться. Но плюс мы хотели дать ребятам шанс почувствовать себя в плей-офф Кубка России. У нас очень высокая конкуренция, но не могу сказать, что мы были вынуждены выбирать именно такой состав. Ребята это заслужили. Мне понравилось, как мы в целом провели игру, особенно первый тайм.
Первый раз в моей жизни мне было настолько холодно. Но красиво! Опыт получился интересным», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 февраля 2023
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