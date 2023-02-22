«У Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба — о поражении «Локо» от «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о поражении железнодорожников в матче со «Спартаком».
«Рад вернуться — прекрасная атмосфера. Потрясающее поле для этого времени года — здесь большой комплимент агроному. Видно, что очень большой профессионал.
Первый тайм не очень понравился — получилось нервозно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении — мы были лучше. Как мне кажется, и физически были готовы лучше. Было очень много моментов. В первом моменте мне чуть не повезло, а во втором — не исполнил. Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком»», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 22 февраля 2023
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