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«У Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба — о поражении «Локо» от «Спартака»

«У Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба — о поражении «Локо» от «Спартака»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о поражении железнодорожников в матче со «Спартаком».

«Рад вернуться — прекрасная атмосфера. Потрясающее поле для этого времени года — здесь большой комплимент агроному. Видно, что очень большой профессионал.

Первый тайм не очень понравился — получилось нервозно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении — мы были лучше. Как мне кажется, и физически были готовы лучше. Было очень много моментов. В первом моменте мне чуть не повезло, а во втором — не исполнил. Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком»», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе! «Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе!
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