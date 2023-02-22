«Рубин» объявил о возвращении Эльмира Набиуллина

Защитник Эльмир Набиуллин стал игроком казанского «Рубина». Об этом на своём официальном сайте объявил клуб из Казани.

Фото: ФК «Рубин»

Набиуллин является воспитанником казанской команды. Контракт с «Рубином» 27-летний защитник подписал до конца текущего сезона. За новый клуб Набиуллин будет выступать под третьим номером.

Текущий сезон крайний защитник начинал в «Пари Нижний Новгород», однако покинул нижегородский клуб в зимнее трансферное окно. За «Пари НН» Набиуллин сыграл 13 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием. Ранее в Российской Премьер-Лиге защитник играл за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и «Химки». В 2019 году Набиуллин вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.

«Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой Лиги текущего сезона, набрав 37 очков после 20 матчей.