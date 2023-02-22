«Рубин» объявил о возвращении Эльмира Набиуллина

Защитник Эльмир Набиуллин стал игроком казанского «Рубина». Об этом на своём официальном сайте объявил клуб из Казани.
Фото: ФК «Рубин»
Набиуллин является воспитанником казанской команды. Контракт с «Рубином» 27-летний защитник подписал до конца текущего сезона. За новый клуб Набиуллин будет выступать под третьим номером.
Текущий сезон крайний защитник начинал в «Пари Нижний Новгород», однако покинул нижегородский клуб в зимнее трансферное окно. За «Пари НН» Набиуллин сыграл 13 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием. Ранее в Российской Премьер-Лиге защитник играл за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и «Химки». В 2019 году Набиуллин вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.
«Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой Лиги текущего сезона, набрав 37 очков после 20 матчей.
- 22 февраля 2023
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:01
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29