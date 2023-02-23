Рудаков: пришёл в «Ротор» летом 2021-го и понял: возвращение в РПЛ — невыполнимая задача
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Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал о возвращении в Российскую Премьер-Лигу летом 2021 года. Тогда он на правах аренды перешёл в «Ротор».
«Когда подписывал контракт, разговор шёл о возвращении в Премьер-Лигу за один сезон. Но, когда пришёл, понял — невыполнимая задача.
Творился ли в клубе бардак? Не то чтобы бардак… Мне сложно объяснить. Я просто почувствовал, что мне лучше уйти. После нескольких игр пожали руки и разошлись. Как показало время, принял правильное решение. Была какая-то чуйка. Они в том сезоне во Вторую лигу вылетели», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
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- 23 февраля 2023
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