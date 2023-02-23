Экс-функционер «Локо»: у нас Геркус здорово работал. «Торпедо» потеряло хорошего менеджера

Экс-вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением насчёт ухода российского спортивного менеджера Ильи Геркуса из московского «Торпедо».
«В «Локомотиве» Геркус здорово работал, команда при нём стала чемпионом. Несмотря на некоторые сложности с тренерским штабом, он нашёл общий язык. Клуб «Торпедо» потерял хорошего менеджера. Оценить работу Геркуса можно было бы, если бы он проработал там два трансферных окна. На данный момент «Торпедо» — явный аутсайдер.
Геркус уже зрелый менеджер, у него есть опыт. Даже если команда вылетает из Премьер-Лиги, что, скорее, всего, случится, есть шанс через год вернуться, потратить деньги на футболистов. Виноват даже не Геркус в нынешней ситуации «Торпедо», а предыдущие руководители и тренеры. Что будет дальше, сложно сказать», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
- 23 февраля 2023
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