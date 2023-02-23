Галактионов: судьи не ответили, почему не засчитали гол в ворота «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение железнодорожников в первом матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1). Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд состоится 27 февраля.

«Игра «Локо» во втором тайме — это то, что я хочу видеть от команды? Да, от этого второго тайма надо оттолкнуться в дальнейшем. Потому что то, что мы проговаривали с ребятами, в первом тайме не получилось. «Низко» начали, были недостаточно агрессивны. Замены усилили игру команды.

Спрашивал ли я арбитра, почему он не засчитал гол? Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил.

Сказал команде, что, если мы оттолкнёмся от второго тайма — по прессингу, по давлению, — мы ещё прибавим. И сделаем всё, чтобы избежать стыков», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».