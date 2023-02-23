Холанд — о Мбаппе: я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию. Килиан феноменален

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал своё отношение к форварду сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Есть много хороших футболистов, Килиан – один из них. Он очень сильный! Французам повезло, что он играет за их сборную. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Он невероятен.

Он быстрый, сильный и находится на уровне уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне ещё десять лет. Он феноменален», – приводит слова Холанда RMC Sport.

Напомним, 24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, 22-летний Холанд стал футболистом «Сити» летом 2022-го.

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