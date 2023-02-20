Плачевное положение «ПСЖ». Команда погрязла во внутренних конфликтах

«ПСЖ» прервал серию из трёх поражений подряд в 24-м туре чемпионата Франции. Команда Кристофа Галтье одержала невероятную волевую победу над «Лиллем» (4:3) благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте.

«Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъём. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. Об игре можно сказать многое. Сюжет невероятный. Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счёте 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем соперник вырывается вперёд. В этот момент всё осложняется травмами Нуну Мендеша и Неймара. Тренер, который проигрывает четыре матча подряд, тем более в «ПСЖ», явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка спортивного менеджмента и президента. Это очень важно», – сказал Галтье после матча.

Столь эмоциональная победа действительно очень нужна «ПСЖ», однако плачевное положение команды она никоим образом не отменяет. Ранее парижане уступили «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1). «Лилль» — самый слабый соперник на недавнем отрезке, но и его «ПСЖ» одолел с большим трудом. Дальше календарь не сулит команде ничего хорошего. 26 февраля «ПСЖ» в гостях снова сыграет с «Марселем», а ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» проведёт 8 марта. Вероятность успеха в этих играх достаточно низкая, учитывая тот факт, что французская команда погрязла во внутренних конфликтах.

Месси никак не продлит контракт с «ПСЖ». Возможно, из-за неприязни к Мбаппе

Два месяца назад Лионель Месси привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре. Тогда СМИ в унисон сообщали, что Лео продлит контракт с «ПСЖ» сразу после возвращения из отпуска в январе. Процесс сильно затянулся. Сейчас форвард сильно сомневается по поводу целесообразности продолжения карьеры в Париже, сообщает L’Équipe.

На прошлой неделе состоялась встреча между Хорхе Месси, отцом футболиста, и руководителями «ПСЖ». По её итогам стороны не смогли прийти к соглашению и ещё больше отдалились друг от друга. L’Équipe со ссылкой на родственников Месси пишет, что «дверь, широко открытая во время чемпионата мира, медленно закрывается».

Лионель Месси Фото: Octavio Passos/Getty Images

Переговоры Лео с «ПСЖ» окончательно не сорваны, но окружение футболиста активно изучает другие варианты. Месси всерьёз рассматривает переход в «Интер Майами». Выиграв все крупные международные и клубные трофеи, 35-летний форвард часто думает о том, чтобы спокойно доигрывать в США. При этом «ПСЖ» не готов пойти на всё, чтобы удержать Месси. Выполнять любые прихоти аргентинца в Париже не собираются.

«Продление контракта с Месси видится всё более и более проблематичным», – утверждают источники L’Équipe в «ПСЖ».

Месси не понимает, почему «ПСЖ» строит проект вокруг Килиана Мбаппе. Лео, по данным L’Équipe, считает, что клуб такого масштаба не должен пренебрегать звёздами вроде него и Неймара. Аргентинцу не понравилось, что «ПСЖ» пытался избавиться от Неймара прошлым летом и готов сделать это в ближайшем будущем.

После ЧМ-2022 ухудшились не только результаты «ПСЖ», но и атмосфера в раздевалке. Это Месси тоже не нравится. Аргентинец по-прежнему не продлил договор аренды особняка, в котором живёт со своей семьёй. Он истекает в июне, как и контракт Месси. Это как минимум говорит о неопределённости Лео.

В январе продление контракта Месси с «ПСЖ» казалось неизбежным. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и вероятность этого только уменьшается с течением времени. Вылет от «Баварии» в Лиге чемпионов наверняка лишь усугубит ситуацию.

Неймар недоволен положением в «ПСЖ» и может уйти бесплатно летом

Неймар после поражения от «Баварии» (0:1) поучаствовал в покерном турнире, а после него, ночью, посетил «Макдоналдс». До этого соседи бразильца жаловались на его шумные вечеринки. Неймар вправе самостоятельно распоряжаться своим досугом, но очевидно, что в последнее время он пренебрегает спортивным режимом.

После матча с «Баварией» Килиан Мбаппе призвал партнёров хорошо спать и есть, чтобы быть готовыми к ответной игре. Неймар словно назло Мбаппе сразу же сделал ровно противоположное. В последнее время бразилец откровенно сдал. Он забил всего три гола и отдал три передачи за восемь матчей в 2023 году, причём половина всех результативных действий (один гол и два паса) пришлась на Кубковый матч со скромным «Пеи де Кассель» (7:0). Неймар получил оценку 3 из 10 от L’Équipe и 4 из 10 от Le Parisien за первый матч с «Баварией», что свидетельствует о полном провале на футбольном поле. В следующем рейтинге претендентов на «Золотой мяч» форвард определённо выпадет из топ-5.

Неймар Фото: Clive Rose/Getty Images

По данным Le Parisien, «ПСЖ» готов отпустить Неймара бесплатно, чтобы избавиться от необходимости платить ему € 36 млн за сезон по действующему до 2027 года контракту. Руководство клуба не хочет, чтобы в команде был игрок с таким плохим имиджем. Совладелец «Челси» Тодд Боули и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже провели встречу в Париже, на которой обсудили возможный трансфер бразильца. А в игре с «Лиллем» он получил травму голеностопа и рискует пропустить ответный матч с «Баварией».

Килиан Мбаппе стал выглядеть самой адекватной и спокойной звездой «ПСЖ» на фоне Месси и Неймара. Он поддержал Неймара, хотя ранее требовал убрать его из команды.

«Оставайся сильным, Неймар. Команда ждёт тебя в ближайшее время. Вперёд, бро», — написал Мбаппе в соцсетях.

Килиан Мбаппе Фото: Alex Grimm/Getty Images

Кроме того, Мбаппе опроверг предположения о том, что пытался упрекнуть Неймара после матча с «Баварией» своим заявлением о соблюдении режима питания и сна.

«Я видел, что люди говорят о Неймаре, о том, что произошло. Это не было шпилькой в адрес Неймара. В текущей ситуации какие-либо упрёки – это вообще последнее, что нам нужно. Это была подсказка всей команде. Надеюсь, Неймар поскорее вернётся, он важный для нас игрок», – сказал Мбаппе.

Игроки «ПСЖ» недовольны трансферами команды и сомневаются в главном тренере Галтье

Рабочий микроклимат в «ПСЖ» разрушают не только звёзды, но и рядовые футболисты. По информации L’Équipe, часть игроков команды убеждены, что состав ослаб после трансферов прошлого года. Они не понимают, зачем было расставаться с Леандро Паредесом, Идриссой Гейе и Юлианом Дракслером, чтобы подписать Витинью, Карлоса Солера и Фабиана Руиса. Футболисты считают, что все трое пока не впечатляют, хотя к Солеру относятся лучше, чем к Руису и Витинье.

Некоторых озадачило, что Уго Экитике гарантированно выкупят после аренды, хотя его роль мог выполнять воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн». Также команда озадачена тем, что «ПСЖ» не смог подписать центрального защитника летом.

Le Parisien сообщает, что многие игроки разочаровались и в главном тренере Кристофе Галтье. У футболистов появились сомнения в уровне Галтье. Они считают методы 56-летнего тренера устаревшими, а его самого – тактически ограниченным. Кроме того, Галтье обвиняют в фаворитизме в отношении некоторых футболистов (в первую очередь речь о Мбаппе).

Кристоф Галтье Фото: Alex Grimm/Getty Images

Недовольство исходит главным образом от заметно поредевшей «латиноамериканской диаспоры» клуба в лице Неймара, Маркиньоса и Месси. Бразильцы даже вступили в открытую конфронтацию с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем, который отвечает за трансферы и всё более активно принимает участие во внутренних делах команды.

По информации L’Equipe, которую подтвердил RMC Sport, после поражения от «Монако» в раздевалке между Неймаром и Кампушем произошёл спор на португальском языке. В разговоре на повышенных тонах также поучаствовал капитан команды Маркиньос. Функционер выразил недовольство самоотдачей игроков, которые резко ему ответили.

Во время матча с «Лиллем» Кампуш кричал на футболистовв и судей, выбежав в техническую зону. Экс-игрок «Марселя» Хабиб Бей резонно считает, что подобное поведение советника лишь вредит команде и дискредитирует Галтье как тренера.

Луиш Кампуш Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Невозможно представить, чтобы начальник был впереди тренера. И это происходит уже не в первый раз. Такое уже случалось во время матчей с «Монако» и «Анжером». В какой-то момент лидеры должны оставаться на своих местах. Тренеру нужна легитимность. Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, что является серьёзной опасностью для Галтье. Нельзя одобрять подобное поведение. Он даже не является сотрудником «ПСЖ», – сказал Бей.



Катарские владельцы «ПСЖ» тоже засомневались в Галтье после неудачной серии. У руководства «ПСЖ» есть вопросы к причинам столь резкого спада команды. В частности, боссы клуба не понимают, как Витинья из лидера полузащиты превратился в игрока, который вообще не влияет на игру. Эмир Катара мечтает, чтобы со следующего сезона главным тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан.

Ещё одним кандидатом на замену Галтье называется Жозе Моуринью. По данным Foot Mercato, Кампуш уже контактировал с тренером «Ромы» по поводу возможного будущего сотрудничества. У президента парижан Нассера Аль-Хелаифи и владельца римлян Дэна Фридкина хорошие отношения, что потенциально позволит легко договориться с итальянским клубом о выкупе контракта Моуринью, рассчитанным до 2024 года.

Вырисовывается печальная ситуация для «ПСЖ». Команда рискует вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии». И даже если Галтье покинет пост главного тренера – это не решит все внутренние конфликты. Вполне вероятен летний уход Неймара и Месси, причём бесплатно. Непонятно, как в кризисной ситуации поведёт себя Килиан Мбаппе, который так и не попрощался с мечтой о «Реале». Парижский клуб ждут непростые времена.