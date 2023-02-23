Технический директор «Краснодара»: мы бы не были готовы к переносу матча с ЦСКА

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков ответил на вопрос о возможном переносе матча команды с ЦСКА в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Мы понимали, что температура будет ниже 10 градусов. Подготовили всю нужную экипировку. Что касается возможного переноса матча из-за мороза, для нас это очень сложный момент — мы бы не были готовы к этому. Если только на завтрашний день. На резервный — очень сложно. Сами понимаете, что из Краснодара добираться очень сложно», — передаёт слова Толстикова корреспондет «Чемпионата» Антон Иванов.

Матч ЦСКА и «Краснодара» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени.