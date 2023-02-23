Экс-игрок «Терека» Бракамонте рассказал, как однажды навёл на Кадырова золотой автомат

Бывший нападающий «Терека» Эктор Бракамонте поделился воспоминаниями от периода выступлений за грозненский клуб и рассказал о своей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
«Первый день в Грозном, Кадыров пригласил к себе домой, мы хорошо пообщались. Дальше он говорит: «Пойдём покатаемся на машине». Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади ещё один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что он какой-то игрушечный, и навёл дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону».
Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: «Почему вы смеётесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?» Они ещё больше смеяться начали. Надеюсь, там всё-таки предохранитель был», – приводит слова Бракамонте Sports.ru.
- 23 февраля 2023
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