Сенников: новички «Локомотива» пока не проявили себя в полной мере

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о дебюте в составе железнодорожников форвардов Артёма Дзюбы, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Пока в полной мере они себя не проявили. Эпизодами смотрелись неплохо. Понятно, что Пиняеву пришлось сложнее, потому что первый тайм – это ужас. Никто не смотрелся. Дзюба в первом тайме просто стоял в центре поля и не бегал. А вот во втором тайме, несмотря на то, что у него не было предсезонной подготовки, движения прибавилось. Он был самым активным. Отмечу, что были явные ошибки в обороне. Гол привезли сами себе: два центральных защитника отдали мяч, и Пруцев здорово пробил.

То, что Дзюбу называют одним из лучших игроков в составе «Локомотива» — это завышенная оценка. Понятно, что он старался. Видно, что его можно очень хорошо использовать в схеме «Локомотива». Это и стандартные положения, и как связующее звено между игроками. Он чувствует отскок, но по движению и другим компонентам Артёму не хватает объёма работы. Он молодец, что выдержал 90 минут, но я не уверен, что он сможет провести весь ответный матч целиком. Думаю, в следующем матче с первых минут может выйти Глушенков, а Дзюбу выпустят на замену во втором тайме. Тут ещё есть риск травмы, если игрок пропускает большую часть предсезонки, а потом проводит матчи по 90 минут. Мышцы могут не выдержать. Поэтому надо аккуратно, ведь Дзюба нужен команде — особенно в чемпионате» — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».