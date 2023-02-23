«На качество игры повлияла низкая температура». Бышовец — о матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России (путь РПЛ) между железнодорожниками и «Спартаком» (0:1), отметив, что на качество игры повлияло качество поля и низкая температура воздуха.

«На качество игры повлияло качество поля и температура -10. Это повлияло и на азарт. От этого матча можно было ожидать комбинационной игры, но погода способствовала тому, что было много борьбы. В целом, и это составило положительный фактор.

Спартаковцы не смогли играть в полном составе, отечественным игрокам не хватало опыта. Во втором тайме инициатива была у «Локомотива», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Напомним, матч «Локомотива» и «Спартака» был под угрозой срыва из-за низких температур перед началом встречи.