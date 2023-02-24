«Рома» одержала верх над «Зальцбургом» и прошла в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» принимала «РБ Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Зальцбурга» со счётом 1:0.

Римляне сумели забить свой первый мяч в этой игре только ближе к концу первого тайма, когда нападающий Андреа Белотти сумел реализовать голевой момент. Через семь минут «волки» укрепили своё преимущество в этой игре и вышли вперёд по сумме обеих встреч – отличился Пауло Дибала, точный пас ему отдал Леонардо Спинаццола.

Во втором тайме «Зальцбург» пытался спасти своё положение в этом матче, но команда Жозе Моуринью смогла сдержать натиски австрийской команды. Игра завершилась победой «Ромы» со счётом 2:0 и выходом команды в 1/8 финала турнира.