Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

На стадии 1/8 финала сыграют «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Байер», «Севилья» и «Шахтёр», «Ференцварош» «Бетис», «Фейеноорд», «Арсенал», «Фенербахче», «Фрайбург», «Юнион» и «Реал Сосьедад».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные игры пройдут 16 марта.

Финал Лиги Европы 2022/23 состоится 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы является «Севилья», которая выигрывала этот турнир шесть раз.

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов