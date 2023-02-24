Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

На стадии 1/8 финала сыграют «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Байер», «Севилья» и «Шахтёр», «Ференцварош» «Бетис», «Фейеноорд», «Арсенал», «Фенербахче», «Фрайбург», «Юнион» и «Реал Сосьедад».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные игры пройдут 16 марта.

Финал Лиги Европы 2022/23 состоится 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы является «Севилья», которая выигрывала этот турнир шесть раз.

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» выкинул «Барселону» из еврокубков одной заменой «Манчестер Юнайтед» выкинул «Барселону» из еврокубков одной заменой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023