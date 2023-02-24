Выбираем соперника для клуба Черчесова в Лиге Европы
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Сегодня, 24 февраля, в 14:00 по московскому времени состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии плей-офф в борьбу вступает венгерский «Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Соперником клуба Черчесова может стать кто-то из победителей стыковых противостояний: «Ювентус» (Италия), «Байер» (Германия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Рома» (Италия) или «Шахтёр» (Украина).
Напомним, «Ференцварош» выиграл группу Н Лиги Европы, где соперничал с французским «Монако», турецким «Трабзонспором» и сербской «Црвеной Звездой».
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные — 16 марта.
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