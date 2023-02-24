Черчесов едет на «Олд Траффорд»? Расклады плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Она пройдёт в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. В ней примут участие 16 клубов: восемь победителей группового этапа (сеяные) и победители раунда плей-офф (без посева). По правилам жеребьёвки клубы из одной ассоциации не могут играть друг против друга в 1/8 финала. Так, например, «Арсенал» не попадёт на «Манчестер Юнайтед».

Сеяные команды: «Арсенал», «Бетис», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фейеноорд», «Фрайбург», «Реал Сосьедад», «Юнион».

Несеяные команды: «Ювентус», «Байер», «Севилья», «Спортинг», «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Шахтёр».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 9 и 16 марта. Победители групп Лиги Европы проводят ответный матч дома.

В этих 16 клубах есть два представителя России: Андрей Лунёв – вратарь «Байера», Станислав Черчесов – главный тренер «Ференцвароша». Так как среди несеяных команд нет клубов из чемпионата Венгрии, то «Ференцварош» может получить себе любого соперника из этой корзины. Самая сильная команда среди несеяных – «Манчестер Юнайтед». Возможно, российский специалист меньше всего хотел бы, чтобы его «Ференцварошу» попался «МЮ», который в 1/16 финала выбил «Барселону». Лучший вариант – «Севилья». Испанцы проиграли ПСВ в ответном матче (0:2), а в чемпионате они находятся в трёх очках от зоны вылета.

Станислав Черчесов Фото: EPA/TASS

Что касается Андрея Лунёва, то его «Байер», выбивший из турнира «Монако» Александра Головина, может попасть на «Арсенал», «Ференцварош», «Фейеноорд», «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Фенербахче». Команда Станислава Черчесова выглядит самым лёгким вариантом для немецкого клуба. На групповом этапе мы уже видели соперничество россиян (Головин против Черчесова). Увидим ли его снова?