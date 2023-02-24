Станислав Черчесов дал совет Арсену Захаряну

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, а также рассказал, на чём нужно сосредоточиться футболисту на фоне трансферных слухов. Летом Захаряном интересовался «Челси», но сделка в итоге не состоялась, а в феврале появилась информация о возможном переходе Арсена в «Галатасарай», но сам игрок заявил, что не рассматривает этот вариант по личным причинам.

«Совет Захаряну? Когда вокруг молодого, опытного игрока, или даже тренера, идут разговоры, то это всё равно отвлекает. То тебя на выход отправляют, то на вход. Это же человеческий фактор. Какой-то процент времени и энергии тратится на восприятие всех этих новостей. Задача Захаряна сейчас сконцентрироваться на своей работе и радовать болельщиков. А ситуация разрешится так, как будет нужно. Важно и ему, и тренерскому штабу, и его окружению оставаться спокойными. Конечно, когда тебя хочет «Челси», а потом сделка срывается, то это расстраивает. Надо сконцентрироваться и получать удовольствие от футбола. Он сейчас в отличном клубе — у него всё впереди», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.