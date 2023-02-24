«Ещё до жеребьёвки продали 50 тысяч билетов». Черчесова ждёт исторический матч в Европе

В пятницу, 24 февраля, единственный российский тренер в плей-офф Лиги Европы узнал соперника в 1/8 финала. Сразу после жеребьёвки мы связались со Станиславом Черчесовым и обсудили её итоги.

― Как вам жеребьёвка?

― В четверг была возможность посмотреть «Манчестер Юнайтед» ― «Барселона», но я выбрал «Монако» ― «Байер». Как чувствовал! К тому же там и Голова играл, плюс мы тоже против «Монако» играли. Оба матча у них получились от ножа, два счёта 3:2. А что касается жеребьёвки, то на такой стадии невозможно получить соперника по заказу. Любой, кто дошёл до 1/8 финала, имеет статус и качество. Хотя, конечно, «МЮ» стоит выше «Байера». Будем собирать информацию.

― Насколько много о них знаете?

― Команда молодая и интересная, хоть и в чемпионате сейчас они не на ведущих ролях. Но с «Монако» легко проходили середину, создавали моменты, есть у них классные игроки, индивидуально сильные, быстрые. Нам надо правильно их проанализировать, подготовиться. У нас трое травмированных точно не сыграют. Из-за правил заявки на плей-офф мы её подали аж месяц назад, а матч с немцами только 9 марта. А за это время у нас один «кресты» порвал, второй с пахом проблемы имеет, а третьему голеностоп вывернули. Это те проблемы, которые надо решить. От травм никто не застрахован.

― Почему домашний матч сыграете на «Пушкаш Арене», а не на домашнем стадионе «Ференцвароша»?

― Как только вышли в плей-офф, провели клубное совещание, президент предложил такую идею, я дал добро. Есть возможность собрать полный стадион, дать болельщикам возможность нас посетить. Всё-таки наша арена вмещает только 25 тысяч, а «Пушкаш» ― 70. Ещё до жеребьёвки было продано 50 тысяч билетов, так что надеемся на аншлаг.

― Насколько для вас особенный момент, что вы сами играли в Германии и получили сейчас «Байер»?

― Тот факт, что на любой вопрос журналистов могу ответить на немецком ― это плюс. Да, знаю принципы и нюансы Бундеслиги. Но я играл против одного «Байера», а сейчас, кроме названия, там поменялось всё. Дух чемпионата знаю, а всё остальное надо будет изучить.

― Заодно и Лунёва с Азмуном увидите.

― Лунёв травмирован, не знаю, будет ли он принимать участие. Азмун последнее время неплохо играет, уверенно реализовал пенальти в ворота «Монако», мы знаем, на что он способен. Но в Бундеслиге большая конкуренция, поэтому нечего удивляться, что он то играет, то нет.

― С Головиным не планируете поговорить? Всё-таки два матча против них сыграл.

― Пока не планировал, но, может, и наберу.

Александр Головин Фото: Chris Ricco/Getty Images

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― Матч «Ливерпуля» и «Реала» всех поразил. Как вы его смотрели?

― У нас врач болеет за «Ливерпуль». Когда счёт стал 2:0, мы созвонились, и я ему сказал: «Если до перерыва 2:0 не останется, то вряд ли «Ливерпуль» выиграет». Так и случилось! У «Реала» есть качества, которые позволяют команде перевернуть любую игру. Плюс у «Ливерпуля» травмы, перестройка, что-то в механизме сломалось. А у Мадрида присутствует командный дух, желание бороться за титул, менталитет победителя ещё никто не отменял. Неслучайно они чаще всех выигрывали Лигу чемпионов.

― Дзюба наконец-то нашёл себе клуб. Рады?

― К сожалению, не видел матч «Локо» со «Спартаком». Но сам факт того, что Дзюба и Смольников теперь играют в команде, которая имеет статус в России, это здорово. Я читал отчёты. Как я понимаю, Дзюба во втором тайме смотрелся хорошо. Если так, то супер. Меня часто спрашивали: «Дзюбу к вам или нет?» Когда игрок такого уровня свободен, конечно, начнёшь обсуждать возможность его приглашения в «Ференцварош», что мы и делали. Но у нас было уже занято место, да и денег лишних не было. Но я очень рад, что Артём снова в игре, теперь они с Игорем получают удовольствие от игры. Надеюсь, что они с «Локомотивом» решат ту задачу, которая перед ними стоит.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Вокруг Захаряна снова много слухов, Арсен отказался от перехода в «Галатасарай». Не хотите дать ему совет, как справляться с таким вниманием вокруг?

― Когда вокруг молодого, опытного игрока или даже тренера идут разговоры, то это всё равно отвлекает. То тебя на выход отправляют, то на вход. Это же человеческий фактор. Какой-то процент времени и энергии тратится на восприятие всех этих новостей. Задача Захаряна сейчас сконцентрироваться на своей работе и радовать болельщиков. А ситуация разрешится так, как будет нужно. Важно и ему, и тренерскому штабу, и его окружению оставаться спокойным. Конечно, когда тебя хочет «Челси», а потом сделка срывается, то это расстраивает. Надо сконцентрироваться и получать удовольствие от футбола. Он сейчас в отличном клубе. У него всё впереди.