Эрик тен Хаг сообщил, что участие Рашфорда в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» под вопросом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии форварда Маркуса Рашфорда перед финалом Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», который состоится в ближайшее воскресенье, 26 февраля. Нападающий был заменён из-за повреждения по ходу ответного матча с «Барселоной» (2:1) в раунде плей-офф Лиги Европы. Также специалист исключил возможность участия в игре другого игрока атаки «красных дьяволов» — Антони Марсьяля.

«Я не знаю, сыграет ли Маркус. Сейчас игроки прибывают на тренировочную базу, после чего необходимо провести медицинские тесты. Нельзя ничего сказать сразу после игры, нужно ждать обследований.

Что касается Антони – он не примет участия в матче», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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