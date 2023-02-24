Тен Хаг нашёл простой способ обыграть «Барсу». После таких приёмов она просто растерялась

В ответном матче Лиги Европы между «МЮ» и «Барселоной» случились два разных тайма. Если первый вышел равным (4-4 по ударам), то во втором англичане нокаутировали испанцев (8-2 по ударам). Как так вышло?

«Барса» выиграла первый тайм за счёт созданного Хави численного преимущества в центре поля

В первом матче обе команды играли по схеме 4-3-3. При обороне центральные полузащитники «МЮ» разбирали оппонентов, действуя по принципу «каждый с каждым». Показательно, что оба гола манкунианцев зародились в результате прессинга. Так как мы разбирали тот матч, то повторно углубляться в детали сейчас не будем.

Памятуя о первой встрече, в ответном матче Хави внёс коррективы в действия своей команды. В центре поля появились четыре хавбека — Бускетс, де Йонг, Кессье и Роберто. На предматчевой ТВ-графике режиссёры трансляции изобразили Роберто в роли левого форварда в схеме 4-3-3, но при владении мячом он действовал в середине поля. Его манера — одна из причин, почему слева в защите вышел 19-летний Алекс Бальде, а не 33-летний Жорди Альба. Отсутствие крайнего форварда требовалось компенсировать перманентной активностью защитника, молодой парень подходил для этой роли лучше.

Схема «Барселоны»

Подобная корректировка от Хави позволила «Барселоне» то и дело доходить до чужих ворот, преодолевая чужой прессинг. Если на помощь игрокам центра поля «МЮ» приходили игроки с флангов, то сине-гранатовые получали свободу на бровках, а в обратном случае — в середине поля. Показательно, что атаку, которая привела к пенальти в ворота де Хеа, испанцы начали от своих ворот.

Пример численного преимущества «Барселоны» в центре поля Фото: Кадр из трансляции

Главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу требовалось реагировать на найденный Хави игровой вариант. Иначе «МЮ» всерьёз рисковал вылететь из Лиги Европы.

Тренер «МЮ» ответил максимальной активацией атаки

Когда потребовалось отыгрываться, тен Хаг сделал важные изменения в составе. Во-первых, поставил Фернандеша на комфортную для него позицию атакующего полузащитника. Символично, что уже на второй минуте игры в привычной роли португалец сделал голевой пас! Во-вторых, тренер усилил игру скоростными игроками. Один из них — Антони — забил! Для наглядности два состава «МЮ» — из первого и второго таймов.

Схема «МЮ» в первом тайме

Схема «МЮ» во втором тайме

Но просто кадровыми переменами тренер не ограничился. Тен Хаг позаботился над стилистическими переменами. Чтобы регулярно держать защитников «Барселоны» в напряжении, «МЮ» быстро разыгрывал штрафные и ауты, а ещё не стеснялся длинных доставок мячу к чужой штрафной площади. Так хозяевам удалось взвинтить темп.

При этом та же точность «МЮ» во втором тайме не всегда имела значение. Смысл прост: можно сделать неточный пас, но его стремительностью посеять хаос в защитной линии, после чего заставить соперника ошибиться и быстро организовать атаку. Показательно, что перед голом Фреда Шоу неудачно вбросил аут Фернандешу в борьбу, подбор выиграл Кессье, но на него надавил Рашфорд и вынудил совершить просчёт. После этого каталонцы растерялись. Если бы хозяева думали о точности и ставили качество во главу угла, то ни о каком взвинчивании темпа и речи быть не могло.

Проиграв первый тайм и оказавшись на краю пропасти, «МЮ» показал, что умеет очень классно играть от себя, не обращая внимания на сильные и слабые стороны соперника. Показательно, что своими ходами во втором тайме тен Хаг решил сразу две задачи — и остроту у чужих ворот посеял, и придушил пыл соперника, снизив нагрузку на собственную штрафную площадь, что наглядно доказывает статистика ударов (8-2). Такую команду можно считать если не главным претендентом на кубок, то точно одним из основных.