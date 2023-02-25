Алексис Санчес: игроки «Интера» не понимали, почему я ухожу
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Нападающий французского «Марселя» Алексис Санчес вспомнил, подробности своего ухода из миланского «Интера». Санчес отметил, что одноулкбники не понимали причин его ухода.
«Некоторые партнёры по команде в „Интере“ говорили мне, что я всё ещё могу быть полезен для команды, они не понимали, почему я ухожу. Но это футбол. Я просто хотел играть как можно больше.
Сейчас я полностью счастлив в «Марселе», но благодарен «Интеру». С этим клубом у меня связаны приятные воспоминания", — приводит слова Алексиса Санчеса AS.
Санчес покинул состав итальянского клуба в августе 2022 года, перейдя во французский «Марсель» на правах свободного агента.
В составе «Марселя» в нынешнем сезоне Алексис Санчес записал на свой счёт 12 голов в 29 матчах во всех турнирах.
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