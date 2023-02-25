Андрей Канчельскис: Черчесов — самый успешный российский тренер в Европе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об успехах главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы. Все знают, что даже русский тренер может давать результат и стабильность. Поздравляю его клуб с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Желаю только удачи в дальнейших матчах.

В России есть тренеры, которые тоже способны тренировать клубы уровня «Ференцвароша», как это делает Черчесов. Но они хорошо трудоустроены в РПЛ и сборной, поэтому дёргаться смысла нет. Можно ли назвать Черчесова самым успешным российским тренером в Европе? Думаю, да. Потому что остальные ничего не выигрывали и практически не тренировали», — приводит слова Канчельскина «РБ Спорт».

Напомним, подопечные Станислава Черчесова лидируют в чемпионате Венгрии, опережая идущий вторым «Кечкемет» на 14 очков. «Ференцварош» набрал 46 очков в 20 матчах.