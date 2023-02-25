Газзаев: Малком и Клаудиньо — сильнейшие игроки РПЛ, они могут стать лидерами сборной
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о получивших российский паспорт бразильцах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо.
«Приветствую данное решение, Малком и Клаудиньо принесут пользу не только «Зениту», но и в ближайшее время национальной сборной России. Мы видим, что бразильцы являются сильнейшими игроками РПЛ, их решение получить российский паспорт надо приветствовать. Их игра влияет на подрастающее поколение, Малком и Клаудиньо, безусловно, станут лидерами сборной России, я надеюсь на это», — приводит слова Газзаева „Матч ТВ“.
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
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