Малком и Клаудиньо — граждане России! Теперь ждём их в сборной?

Малком и Клаудиньо – теперь официально граждане России. Сегодня, 24 февраля, президент страны Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ перечню из 38 лиц, и в числе этих людей оказались полузащитники «Зенита». Петербургский клуб быстро отреагировал в соцсетях на новость, поздравив двух своих самых ярких звёзд с новым статусом. А что даст российскому футболу натурализация бразильцев? Главный вопрос – смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за нашу национальную команду.

История длилась около полугода. Впервые информация о подаче бразильскими легионерами заявлений на получение паспорта РФ появилась в сентябре 2022-го. Тогда её связывали с желанием футболистов меньше тратить на налоги. Косвенно это подтверждал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сказавший о Малкоме и Клаудиньо:

«То, что ребята хотят получить российское гражданство – это замечательно. Могут получить преференции. Какие? Налоги. У нас и Вильям (тренер «Зенита». – Прим. «Чемпионата») получил российский паспорт. Им нравится жить в России. Что плохого в этом?»

Казалось, что национальной команде России Малком и Клаудиньо не помощники. Ведь оба заиграны за олимпийскую сборную Бразилии. В составе «селесао» полузащитники «Зенита» выиграли Олимпиаду-2020, а Малком и вовсе стал автором победного гола в финале с Испанией. А вот за первую сборную Бразилии ни тот, ни другой не выступали. Малком вызывался в октябре 2018-го на товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Аргентиной, однако обе игры провёл на скамейке запасных. Главный тренер Тите в ходе подготовки к ЧМ-2022 не вспоминал о зенитовцах даже после Олимпиады. Хотя приглашал в состав «селесао» не самых звёздных игроков из чемпионата Бразилии.

Валерий Карпин в сентябре 2022-го отреагировал на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо фразой «я точно знаю, что это невозможно».

Клаудиньо в интервью для «Чемпионата» в ноябре 2022-го не стал давать чёткий ответ на вопрос о возможном выступлении за сборную России.

Клаудиньо полузащитник «Зенита» «От многих людей я слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и, если так будет лучше для клуба, никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю».

Но, похоже, всё оказалось не так, как выглядело на первый взгляд. По словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, поскольку ни ФИФА, ни УЕФА не являются организаторами Олимпиады, Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России. Нужно только прожить в нашей стране пять лет.

Несколько дней назад РФС на фоне разговоров о выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России сделал официальное заявление:

«Прежде всего для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи этих футболистов за сборную. Исходя из информации в открытых источниках, если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами.

Малком играл за сборную Бразилии в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А). Поэтому для того, чтобы он мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. При этом должно соблюдаться условие пятилетнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что до этого времени он не будет выступать за сборную команду Бразилии.

Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в официальных матчах за сборную под эгидой организации. При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении пятилетнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период».

Малком и Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Инсайдер Иван Карпов утверждал, что правило ФИФА, касающееся пятилетнего проживания игроков в стране, можно обойти, если Бразильская конфедерация футбола сделает соответствующий запрос. И этот запрос, согласно источнику, будет отправлен. В таком случае есть шанс увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России раньше указанного РФС срока.

Другое дело, насколько вообще правильно приглашать натурализованных иностранцев. Всё-таки соревнования национальных команд – это соревнования футбольных школ, и интереснее понять, какого уровня игроков мы сами воспитали. Впрочем, Карпин, судя по его более поздним комментариям, готов вызвать Малкома и Клаудиньо в сборную России.