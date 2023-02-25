Газзаев об игроках «Локомотива»: надо нацеливаться только на самые высокие места

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от игры «Локомотива» против «Спартака» в 1/4 финала Кубка России. Матч закончился в пользу красно-белых со счётом 1:0.

««Зенит» может продолжать выигрывать чемпионат ещё несколько лет, если сохранят бразильцев? Ну вот если все команды заранее отдадут победу «Зениту», то Питер, конечно, продолжит доминировать. Всё же идет от головы, от психологии. Я вчера услышал реплики игроков «Локомотива», которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в «Локомотиве»! Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ… Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку.

Как мне игра Дзюбы в этом матче? Я уже как-то говорил, что Дзюба — хорошее приобретение «Локомотива». То же самое касается и Смольникова. Вопрос только в сыгранности. Вчера во втором тайме железнодорожники смотрелись неплохо. Могли и сравнять счет, и даже вырвать победу. Да, до перерыва «Спартак» играл с ощутимым преимуществом, но всё поменялось во второй половине встречи. У того же Дзюбы было два убойных момента. Сначала попал в штангу, затем не поразил пустые ворота. «Локомотиву» надо еще сыграться. Хочется сказать об одной тенденции, которая мне нравится.

В стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян, у «Локомотива» — 10. Это радует. В условиях международной изоляции нам надо продолжать доверять своим игрокам, наращивать такой темп. Есть свои кадры. Я имею в виду не только футболистов, но и тренеров. Например, сегодня в Кубке победили ЦСКА и «Крылья», которые тренируют россияне», — приводит слова Газзаева Спорт-экспресс.