«Борнмут» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток главного арбитра Пола Тирни прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Борнмут» в данный момент борется за выживание. Команда занимает 17-е место и только на одно очко опережает «Вест Хэм Юнайтед», который находится на 18-й строчке в зоне вылета.
«Манчестер Сити» решает свои задачи на самой верхушке турнирной таблицы. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место английского чемпионата, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка (но у «канониров» также есть матч в запасе).
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