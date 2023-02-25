«Боруссия» Д обыграла «Хоффенхайм», «Лейпциг» победил «Айнтрахт»

Сегодня, 25 февраля, проходили матчи 22-го тура чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в гостях с минимальным счётом.
Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена». Главный арбитр матча Мартин Петерзен дал стартовый свисток в 17:30 мск. Единственный гол забил Юлиан Брандт, отличившись после передачи Марко Ройса на 43-й минуте.
В параллельных матчах «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:1, «Герта» победила «Аугсбург» (2:0), «Вольфсбург» оказался сильнее «Кёльна» (2:0), а «Вердер» разгромил «Бохум» (3:0).
«Боруссия» вышла на промежуточную первую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона. На счету шмелей 46 очков в 22 матчах. «Лейпциг» находится на четвёртом месте с 42 очками. «Бавария» и «Унион», сыгравшие на один матч меньше, набрали 43 очка.
- 25 февраля 2023
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