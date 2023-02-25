Щербаченко — о Кубке России: проводить матчи на таком морозе — это полный бред

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко поделился мнением о решении организаторов проводить матчи Фонбет Кубка России в феврале.

«Конечно, в наших сегодняшних условиях проводить матчи на таком морозе – это полный бред. Многие футболисты, я знаю это в том числе и по своему опыту, сильно страдают от таких морозных матчей и сборов. Да, теперь есть современные технологии, согревающие стельки, ещё какие-то подобные моменты, но в любом случае всё это не способствует красоте футбола. В таких погодных условиях футболисты получают определённые травмы – такие, как отмораживания больших пальцев на ногах и микронадрывы связок и мышц. В этой ситуации есть отложенный эффект. Потом по ходу сезона, когда игроки начинают получать травмы, ищите причину, как говорится, в феврале-месяце. Поэтому команды и уезжают зимой в тёплые страны – для того чтобы там нормально подготовиться, подождать потепления и наступления комфортных погодных условий в нашей стране.

Практически все тренеры во флеш-интервью не скрывают своё раздражение и недовольство тем, что их командам приходится играть при такой температуре воздуха. И почему у нас решили, что можно играть при температуре не ниже именно минус 15 градусов? Почему такая цифра, а не другая, кто её обосновал? Футбол – это летний вид спорта, но даже в биатлоне при минус 15 все жалуются, что не могут в таких условиях нормально бегать и стрелять. Кроме того, зрителям тоже должно быть тепло на трибунах. Я бывал в Германии на многих стадионах, и там сверху расположены калориферы, есть другие приспособления для подогрева. Это не только создаёт комфорт зрителям, но и улучшает всю атмосферу матча, скажем так. А когда люди не приходят на стадион из-за низкой температуры, это значит, что мы что-то делаем неправильно. Мороз – болельщик не идёт. Fan ID – болельщик не идёт. Что это за популяризация футбола такая?

Сегодня ведутся разговоры о том, что надо добавить в Кубке медийности. Что в чемпионате этого сделать нельзя, а здесь можно поставить разные телевизионные примочки на скамейках запасных, трибунах и так далее. Но смысл тогда в них? Возможно, необходимо определить другие окна для кубковых матчей, тем более если мы не играем сейчас в Европе. В крайнем случае перенесите матч, где это можно, в южный регион, чтобы команды, например, поменялись домашней и выездной игрой. В Краснодаре в последние дни было не жарко, но и не так холодно.

В определённых моментах РФС нужно проявлять больше гибкости. Но всё равно игры понравились, и спасибо командам, что они через «не могу» каким-то образом справились с этой ситуацией и в целом, будем говорить, показали достаточно хороший футбол. У «Спартака» получились два разных тайма, а ЦСКА довольно ровно провёл весь матч – возможно, из-за того, что «Краснодар» оказался не готов к такому температурному режиму. Посмотрим теперь, что будет в ответных играх», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».