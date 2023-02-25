Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Борнмут»

Сегодня, 25 февраля, завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» гостил у «Борнмута». Встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 4:0.

Гости смогли забить быстрый гол уже на 15-й минуте встречи — отличился аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 29-й минуте «Манчестер Сити» укрепил своё преимущество благодаря забитому мячу норвежца Эрлинга Холанда, ассистировал ему Фил Фоден. Под занавес первой половины встречи отличился уже сам Фоден, доведя счёт до крупного.

На 51-й минуте «Борнмут» смог забить гол, но в свои ворота — это сделал защитник Крис Мефам. На 83-й минуте «вишенки» поразили уже ворота гостей: сделал это Хефферсон Лерма, установив итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу «Манчестер Сити».

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 55 очков и сократил отставание от лидирующего в чемпионате «Арсенала» на два очка (но у «канониров» ещё есть матч в запасе). «Борнмут» остался на 19-м месте в зоне вылета (21 очко).

В следующем туре «горожане» сыграют с «Ньюкаслом», а «Борнмут» встретится с «Арсеналом». Оба матча пройдут в субботу, 4 марта.