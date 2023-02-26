«Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в гостевом матче 25-го тура АПЛ

Сегодня, 26 февраля, завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме мерсисайдцы владели мячом 70% игрового времени и нанесли шесть ударов по воротам (два в створ), в то время как «орлы» смогли отважиться только на три попытки взятия ворот. Во втором тайме после перестановок ситуация на поле практически не поменялась. Оба тренера пытались освежить игру заменами, но и они не смогли помочь хотя бы одной команде забить гол. Финальный свисток сигнализировал о ничьей в этом матче.
После встречи «Ливерпуль» набрал 36 очков и поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Кристал Пэлас» (27) остался на 12-м месте. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Вулверхэмптоном» (1 марта), а «орлы» с «Астон Виллой» (4 марта).
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