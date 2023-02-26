Появилось фото фаната, предположительно, бросившего банан в Вендела

В сети появилось фото болельщика, который, предположительно, бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0).
Соответствующее фото с камер наблюдения было опубликовано в телеграм-канале Baza. Источником также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры видеонаблюдения и смогли вычислить этого человека. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.
Фото: Телеграм-канал BAZA
Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, Когда Вендел шел на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел пока неизвестно.
В Российском футбольном союзе позднее также сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия организации рассмотрит данный инцидент.
- 26 февраля 2023
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:49
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:31
-
08:01
-
05:50
-
05:30
-
04:58
-
04:45
-
04:42
-
04:22
-
04:01
-
03:50
-
03:49
-
03:18
-
02:55
-
02:53
-
02:51