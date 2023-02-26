Смородская: Чорлука сказал, что я его оштрафовала? Мы любили друг друга, он хороший игрок

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего хорватского защитника красно-зелёных Ведрана Чорлуки, который заявил, что глава клуба оштрафовала его на рекордную сумму за то, что после он улетел на родину, не сообщив об этом руководству.
«Ведран — хороший игрок. С ним была очень хорошая работа. Мы любили друг друга. Штраф я ему выписала единственный раз за все время в «Локомотиве» — за самоволку. Больше у него штрафов не было. Сумма? Честно говоря, я уже не помню», — цитирует Смородскую Sport24.
В конце марта прошлого года Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны.
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