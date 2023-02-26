Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: Чорлука сказал, что я его оштрафовала? Мы любили друг друга, он хороший игрок

Смородская: Чорлука сказал, что я его оштрафовала? Мы любили друг друга, он хороший игрок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего хорватского защитника красно-зелёных Ведрана Чорлуки, который заявил, что глава клуба оштрафовала его на рекордную сумму за то, что после он улетел на родину, не сообщив об этом руководству.

«Ведран — хороший игрок. С ним была очень хорошая работа. Мы любили друг друга. Штраф я ему выписала единственный раз за все время в «Локомотиве» — за самоволку. Больше у него штрафов не было. Сумма? Честно говоря, я уже не помню», — цитирует Смородскую Sport24.

В конце марта прошлого года Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны.

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023