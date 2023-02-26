«Если захочет, сам всё расскажет». Андрей Талалаев — об уходе Ильи Геркуса из «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался об уходе Ильи Геркуса с поста президента московского клуба. Москвичи занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.

«Не ко мне вопрос. Этот вопрос к нашим руководителям, так как не я это инициировал. Как влияет? За четыре месяца моей работы в «Торпедо» слишком много всего меняется. Поэтому без комментариев. Человек, который меня пригласил, уходит по определённым причинам. Если он захочет, то сам всё расскажет», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата».

Сегодня «Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России.

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