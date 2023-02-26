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«Жирона» обыграла на выезде «Атлетик» в матче с пятью голами

«Жирона» обыграла на выезде «Атлетик» в матче с пятью голами
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Сегодня, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» принимал «Жирону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Исидро Меры Эскудероса прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился победой «Жироны» со счётом 3:2.

«Жирона» забила свой первый мяч на четвёртой минуте — отличился Алеш Гарсия с передачи Виктора Цыганкова.

Гол А. Гарсии

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На 19-й минуте «Жирона» укрепила своё преимущество благодаря автоголу игрока хозяев Оскара де Маркоса.

Автогол де Маркоса

На 35-й минуте «Атлетик» сократил отставание в счёте — гол забил Юри Берчиче ударом из-за пределов штрафной, точный пас ему отдал Икер Муньяин.

Гол Берчиче

В самом конце первой половины встречи игрок «Атлетика» Микель Весга отправил мяч в собственные ворота и забил уже второй автогол команды.

Автогол Весга

На 89-й минуте Рауль Гарсия сумел сократить отставание своей команды в счёте, но это не спасло «Атлетик» от поражения. Матч закончился победой «Жироны» со счётом 3:2.

Гол Р. Гарсии

По итогам матча «Атлетик» остался на седьмом месте (32 очка), а «Жирона» поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы испанского чемпионата (30 очков).

Испания - Примера. 23-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 3
Жирона
Жирона
0:1 Гарсия – 4'   1:1 де Маркос – 19'   2:1 Берчиче – 35'   2:2 Весга – 45+1'   3:2 Гарсия – 89'
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