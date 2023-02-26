Александр Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако»

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Ниццу». Стартовый свисток главного арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 19:05 мск. Хозяева огласили стартовый состав на игру. Отметим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав своей команды. Он начнёт матч на скамье запасных.
«Монако»: Нюбель, Бен-Сегир, Боадю, Дьятта, Дисаси, Камара, Матсима, Сарр, Фофана, Эмболо, Якобс.
Монегаски в четверг, 23 февраля, потерпели чувствительное поражение от «Байера» в Лиге Европы. После гостевой победы со счётом 3:2 команда Филиппа Клемана с таким же счётом уступила в основное время на домашней арене. В экстра-тайме соперники не сумели выявить сильнейшего, а в серии пенальти удача улыбнулась немцам, которые прошли в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с «Ференцварошем».
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