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«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»
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Завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

На 33-й минуте счёт открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в шестой раз.

Англия - Кубок лиги. Финал
26 февраля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Каземиро – 33'   2:0 Ботман – 39'
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