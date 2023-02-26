Лионель Месси забил 700-й мяч на клубном уровне

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который поразил ворота «Марселя» в матче Лиги 1, забил 700-й гол на клубном уровне, сообщает ESPN.

Матч проходит в эти минуты, к перерыву столичная команда ведёт со счётом 2:0. На 29-й минуте Месси после передачи Килиана Мбаппе забил второй гол парижан.

Большую часть своей карьеры легендарный аргентинец провёл в «Барселоне», за которую забил 672 гола, а мяч в ворота «Марселя» стал для него 28-м в футболке «Пари Сен-Жермен».

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», он является рекордсменом по этому показателю. На чемпионате мира в Катаре он в составе национальной сборной Аргентины завоевал главный титул и был признан лучшим игроком турнира.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»