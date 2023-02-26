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Мак Аллистер: Аргентина выиграла ЧМ благодаря Месси. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнения

Мак Аллистер: Аргентина выиграла ЧМ благодаря Месси. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнения
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Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Если бы Месси играл в Премьер-лиге, он, без сомнения, был бы лучшим. Не думаю, что лига была бы для него слишком сложной. Он показал на чемпионате мира, тяжелейшем турнире в мире, насколько он хорош и насколько он важен для команды. В Аргентине мы были ему очень благодарны и гордились им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему», — приводит слова Мак Аллистера Daily Mail.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, победив в финале сборную Франции. Лионель Месси, принимавший участие в турнире в качестве капитана команды, был признан лучшим игроком мундиаля.

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