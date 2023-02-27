Тренер «ПСЖ»: Килиан Мбаппе, несомненно, станет лучшим нападающим в мире

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье назвал нападающего команды Килиана Мбаппе способным стать достойным звания лучшего форварда мира в ближайшее время.
«Является ли Килиан Мбаппе лучшим игроком в мире после того, как забил 200-й гол за «ПСЖ»? Он только что установил новый рекорд. Да, мы помним об Эдинсоне Кавани, но Мбаппе побьёт этот рекорд, и, несомненно, станет лучшим нападающим в мире. Он быстро бегает, и вообще всё делает быстро, и умеет проявлять себя в важных матчах», — приводит слова Галтье L'Equipe.
Мбаппе оформил голевой дубль в ворота «Марселя» в матче французской Лиги 1 (3:0). Данный факт позволил французу добраться до отметки в 200 голов за «ПСЖ» в карьере, что позволило ему сравняться с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров парижан в истории.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 27 февраля 2023
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:14
-
09:09
-
09:06
-
08:53
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
08:01
-
07:33
-
07:17
-
07:03
-
06:44
-
06:26
-
06:25
-
05:46
-
05:41
-
05:26
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55