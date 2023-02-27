Тренер «ПСЖ»: Килиан Мбаппе, несомненно, станет лучшим нападающим в мире

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье назвал нападающего команды Килиана Мбаппе способным стать достойным звания лучшего форварда мира в ближайшее время.

«Является ли Килиан Мбаппе лучшим игроком в мире после того, как забил 200-й гол за «ПСЖ»? Он только что установил новый рекорд. Да, мы помним об Эдинсоне Кавани, но Мбаппе побьёт этот рекорд, и, несомненно, станет лучшим нападающим в мире. Он быстро бегает, и вообще всё делает быстро, и умеет проявлять себя в важных матчах», — приводит слова Галтье L'Equipe.

Мбаппе оформил голевой дубль в ворота «Марселя» в матче французской Лиги 1 (3:0). Данный факт позволил французу добраться до отметки в 200 голов за «ПСЖ» в карьере, что позволило ему сравняться с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров парижан в истории.

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