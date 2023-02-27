Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит следующий матч в Ла Лиге из-за дисквалификации
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Наставник «Барселоны» Хави получил жёлтую карточку по ходу матча 23-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (0:1). Для 42-летнего специалиста это предупреждение стало пятым в сезоне, что привело к дисквалификации на один матч. Хави не сможет руководить «Барселоной» с бровки во время домашней игры с «Валенсией» (5 марта).
«Конечно, это тоже моя вина, как и результат матча с «Альмерией». Мне показывают карточки, потому что я возмущаюсь, когда я не должен этого делать. Но жёлтые карточки как раз и созданы для этого. Теперь я начинаю с нуля», — приводит слова Хави AS.
Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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