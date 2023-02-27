Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит следующий матч в Ла Лиге из-за дисквалификации

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит следующий матч в Ла Лиге из-за дисквалификации
Комментарии

Наставник «Барселоны» Хави получил жёлтую карточку по ходу матча 23-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (0:1). Для 42-летнего специалиста это предупреждение стало пятым в сезоне, что привело к дисквалификации на один матч. Хави не сможет руководить «Барселоной» с бровки во время домашней игры с «Валенсией» (5 марта).

«Конечно, это тоже моя вина, как и результат матча с «Альмерией». Мне показывают карточки, потому что я возмущаюсь, когда я не должен этого делать. Но жёлтые карточки как раз и созданы для этого. Теперь я начинаю с нуля», — приводит слова Хави AS.

Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
Хави — о поражении «Барселоны»: прошу прощения у болельщиков. Этот результат — моя вина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023