Хави — о поражении «Барселоны»: прошу прощения у болельщиков. Этот результат — моя вина

Главный тренер «Барселоны» Хави извинился перед болельщиками сине-гранатовых за поражение от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура Ла Лиги, а также взял ответственность за результат встречи на себя.
«Мы потерпели неудачу. Я прошу прощения у болельщиков. Сегодня мы потеряли прекрасную возможность для нашего положения в чемпионате. Чтобы выиграть эту лигу, мы должны проявить больше желания, страсти. Мы не выигрывали чемпионат уже три года. Мы должны что-то изменить внутри себя, если хотим выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.
Это не недостаток уважения. Мы хотели победить. Но мы должны были показать больше. Это был идеальный день для победы. Но мы этого не добились. После первого тайма я был очень разочарован, а после второго — зол. Это поражение — полностью моя вина», — приводит слова Хави издание Marca.
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